Депутат Рады Нагорняк: на Украине зимой могут отключать свет на 10 часов в сутки

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Член парламентского комитета Верховной рады по энергетике Сергей Нагорняк предупредил жителей Украины о предстоящих отключениях света в зимний период, которые будут длиться в среднем до 10 часов в сутки. Об этом со ссылкой на слова Нагорняка сообщает РИА Новости.

Депутат назвал ситуацию в энергосистеме Украины сверхсложной. Он добавил, что данная проблема возникла уже с начала лета, согласно прогнозам, зимой ситуация станет еще хуже.

Ранее член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что на Украине не успеют восстановить работу всех поврежденных объектов энергетики до наступления зимы.

До этого глава украинского Минэнерго Герман Галущенко сообщал, что энергосистеме Украины в этом году был нанесен самый серьезный ущерб с начала конфликта.