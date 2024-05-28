Бойко: на Украине не успеют восстановить работу всех объектов энергетики до зимы

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На Украине не успеют восстановить работу всех поврежденных объектов энергетики до наступления зимы, заявил член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на украинские СМИ.

Бойко также обратил внимание, что в прошлом году страна не сталкивалась с настолько серьезными и системными разрушениями инфраструктуры. Он подчеркнул, что в этом году ситуация существенно ухудшилась.

"Впереди огромные объемы работы. А мощностей, которые могут подстраховать систему, пока восстанавливаются разрушенные электростанции, а также происходит плановый ремонт на атомных станциях, практически не осталось. Именно поэтому летом не удастся обойтись без ограничений (потребления электроэнергии. – Прим. ред.)", – объяснил он.

Ранее компания "Укрэнерго" сообщила, что на Украине с 20 мая будет введено повсеместное отключение света. График отключения света будет действовать с 18 часов вечера до полуночи для всех потребителей. Отключение не будет распространяться лишь на объекты критической инфраструктуры.

