На Украине введут почасовые отключения электричества

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Энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что на Украине с понедельника 20 мая будет введено повсеместное отключение света. Об этом сообщает РИА Новости.

"На Украину возвращаются повсеместные отключения света", – указано в сообщении.

График отключения света будет действовать с 18 часов вечера до полуночи для всех потребителей. Отключение не будет распространяться лишь на объекты критической инфраструктуры.

Ранее в Минэнерго Украины заявляли, что на территории Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областей из-за взрывов были повреждены различные объекты генерации и передачи электроэнергии. Также урон получили три теплоэлектростанции, добавляли в украинском энергохолдинге ДТЭК.