ТАСС: несколько взрывов произошло во Львове на Украине

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Взрывы прогремели во Львове на Украине в ночь на 19 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Местные власти пока не прокомментировали ситуацию. На момент публикации воздушная тревога была объявлена во Львовской, Тернопольской и Харьковской областях Украины.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ДнепроГЭС, расположенную в подконтрольном украинским войскам Запорожье, полностью вывели из строя, она перестала производить электроэнергию.

До этого украинские власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры и газопровода на территории Херсонской области, которая находится под контролем Киева.