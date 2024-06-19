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19 июня, 05:26

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ТАСС: несколько взрывов произошло во Львове на Украине

Серия взрывов прозвучала во Львове на Украине

Фото: 123RF/bondvit

Взрывы прогремели во Львове на Украине в ночь на 19 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Местные власти пока не прокомментировали ситуацию. На момент публикации воздушная тревога была объявлена во Львовской, Тернопольской и Харьковской областях Украины.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ДнепроГЭС, расположенную в подконтрольном украинским войскам Запорожье, полностью вывели из строя, она перестала производить электроэнергию.

До этого украинские власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры и газопровода на территории Херсонской области, которая находится под контролем Киева.

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