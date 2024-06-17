Критическая инфраструктура повреждена в подконтрольной ВСУ Херсонской области

Фото: AP Photo/Andrii Marienko

Объект критической инфраструктуры и газопровод оказались повреждены на территории Херсонской области, которая находится под контролем Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на сообщение в телеграм-канале главы украинской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина.

При этом он не уточнил тип инфраструктурного здания и его местоположение.

Ранее член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко сообщил, что на Украине не успеют восстановить работу всех поврежденных энергетических объектов до наступления зимы.

Между тем глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что энергосистеме страны в этом году был нанесен самый серьезный ущерб с начала проведения СВО.

