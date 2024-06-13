Порошенко заявил, что Украина приближается к энергетической катастрофе

Фото: AP Photo/Piotr Molecki

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация в энергетической сфере страны приближается к катастрофической. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По словам политика, консенсусный прогноз заключается в том, что если не принять срочных мер, то зимой Украина станет ближе к энергетической катастрофе. Он предположил, что с наступлением холодов у украинцев будет всего четыре часа отопления в сутки, а трубы станут замерзать. Это также спровоцирует массовый отток жителей из страны, добавил Порошенко и подчеркнул, что сам смотрит на ситуацию "более оптимистично".

Ранее член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко сказал, что на Украине не успеют восстановить работу всех поврежденных энергетических объектов до прихода морозов. В свою очередь, глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что энергосистеме страны в 2024 году был нанесен самый серьезный ущерб с начала спецоперации.