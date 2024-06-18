РИА Новости: взрывы произошли в Харькове на Украине

18 июня, 05:24Происшествия
Фото: 123RF/bryanwilkinson
Несколько взрывов прозвучало в Харькове на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
При этом какие-либо подробности случившегося не приводятся. На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат только в Харьковской области Украины.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской области, после чего в Одессе был слышен взрыв.
До этого украинские власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры и газопровода на территории Херсонской области, которая находится под контролем Киева.