РИА Новости: взрывы произошли в Харькове на Украине

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Несколько взрывов прозвучало в Харькове на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

При этом какие-либо подробности случившегося не приводятся. На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат только в Харьковской области Украины.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской области, после чего в Одессе был слышен взрыв.

До этого украинские власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры и газопровода на территории Херсонской области, которая находится под контролем Киева.