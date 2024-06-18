Фото: Москва 24/Никита Симонов

Взрыв произошел в Одессе на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова.

Однако подробности инцидента мэр Одессы не привел. На данный момент воздушная тревога объявлена только в Днепропетровской области Украины, но на момент взрыва сирены также звучали и в Одесской области.

Ранее сообщалось, что объект критической инфраструктуры и газопровод оказались повреждены на территории Херсонской области, которая находится под контролем Украины.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС РФ атаковали военный объект в районе аэропорта Жуляны в Киеве. Он обратил внимание, что мирные граждане давно не пользуются проездом в сторону Жуляны.