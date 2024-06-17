Минобороны Чехии: взрыв на полигоне произошел во время учений саперов

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Взрыв боеприпаса на военном полигоне Либава на востоке Чехии случился в ходе плановых учений саперов. Об этом сообщается на сайте Минобороны страны.

По данным министерства, взрыв произошел в воронке, в которой шли занятия. Военная полиция организовала расследование обстоятельств инцидента.

О взрыве на полигоне стало известно днем 17 июня. Сразу после детонации боеприпасов на место вылетела спасательная авиация.

Чешская армия сообщила, что один профессиональный солдат погиб во время взрыва. Семерых военнослужащих и одного гражданского служащего доставили в военный и университетский госпиталь в Оломоуце.

