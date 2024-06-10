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Взрыв произошел на оружейном заводе "Меско" в Польше. Директор предприятия Эльжбета Сренявская рассказала о случившемся RMF FM.

"У нас произошел взрыв на центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад", – уточнила она.

Сренявская отметила, что в результате инцидента погиб 59-летний мужчина. Кроме того, при взрыве пострадал еще один человек, однако он смог самостоятельно выбраться из здания. По словам директора, его оперативно доставили в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и правоохранители.

Ранее пожар произошел на заводе по изготовлению снарядов в городе Скрантон в Пенсильвании.

Это предприятие является одним из семи, которые производят боевое снаряжение для ВС США. На заводе выпускаются боеприпасы калибрами 105, 120 и 150 миллиметров для артиллерийских корпусов американской армии.

