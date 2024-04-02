29 человек погибли в результате пожара в Стамбуле

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

В стамбульском деловом центре "Гайреттепе" произошел пожар, в результате которого погибли 29 человек. Еще один остается в тяжелом состоянии в больнице, пишет ТАСС со ссылкой на управление губернатора Стамбула.

По данным агентства, власти еще не подтвердили слова очевидцев, которые сообщали о взрывах. Большинство погибших являлись рабочими, которые проводили строительные мероприятия в подвальном помещении. Там находится ночной клуб, где вспыхнул пожар.

"По предварительным данным, пожар возник из-за ремонтных работ в развлекательном центре "Маскарад", который работает на нижнем этаже здания. После получения уведомления о пожаре на место происшествия было направлено большое количество пожарных и медиков. Пожар был потушен", – сообщили власти.

В свою очередь, глава Минюста Турции Йылмаз Тунч рассказал, что генпрокуратура начала расследование. Турецкие правоохранители уже задержали пятерых человек, которые могут быть причастны к инциденту.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, говоря о происшествии, не исключил, что ремонтные мероприятия могли быть не согласованы с муниципальными властями.

До этого было известно о 25 погибших и троих пострадавших, в некоторых СМИ писали о 27 жертвах. В прессе также сообщали, что заведение было закрыто из-за празднования Рамадана, однако в помещении шел ремонт.