Токсичный дым накрыл часть Берлина из-за пожара на металлургическом заводе

Токсичный дым накрыл часть Берлина в результате пожара, охватившего металлургический завод. О происшествии пишет немецкая газета Der Tagesspiegel

"Жителей района Лихтерфельде просят закрывать двери и окна, а также отключить кондиционеры. Причины пожара пока неизвестны", – говорится в материале издания.

В тексте указано, что огонь распространился на две тысячи "квадратов".

При этом телеканал RBB уточнил, что возгорание произошло в фабричном цехе. По его данным, в помещении находились химикаты, которые могут представлять угрозу. Жители Лихтерфельде получили сообщения с пометкой "опасность".

Газета B. Z. пишет, что ЧП случилось на предприятии Diehl Metal Applications. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В статье отмечается, что спасатели не могут попасть внутрь из-за едкого дыма.

Ранее пожар произошел на заводе по изготовлению снарядов в городе Скрантон в Пенсильвании.

Это предприятие является одним из семи, которые производят боевое снаряжение для ВС США. На заводе выпускаются боеприпасы калибрами 105, 120 и 150 миллиметров для артиллерийских корпусов американской армии.

