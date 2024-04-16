Atlas News: пожар произошел на заводе по изготовлению снарядов в США

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Пожар произошел на заводе по изготовлению снарядов в городе Скрантон в Пенсильвании. Об этом со ссылкой на производителя военной техники General Dynamics сообщает издание Atlas News.

"General Dynamics подтвердила, что небольшой пожар на заводе был потушен, пострадавших нет", – указано в сообщении.

В материале уточняется, что этот завод является одним из семи, которые производят боевое снаряжение для ВС США. На заводе производятся боеприпасы калибрами 105, 120 и 150 миллиметров для артиллерийских корпусов армии США, которые, в числе прочих, поставлялись в 2022 году на Украину.

Ранее четыре человека погибли и 20 пропали без вести при пожаре в Валенсии. Возгорание произошло в 14-этажном здании в районе Кампанар. Минимум 14 человек получили во время пожара ранения и травмы.

До этого четыре человека погибли в результате пожара в доме престарелых в западной части Германии. Еще не менее 58 человек получили при пожаре травмы, среди пострадавших оказались полицейский и пожарный.

