Взрыв произошел на главной линии газопровода в Иране

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Взрыв произошел на главной линии газопровода Ирана в городе Боруджен, между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи. Об этом сообщает агентство Mehr, ссылаясь на данные местной пожарной службы.

В результате взрыва на месте происшествия вспыхнул крупный пожар. О возможных пострадавших при взрыве пока не сообщалось.

Мэр Боруджена Фатах Кареми заявил, что пожар будет продолжаться, пока в трубе полностью не сгорит оставшийся объем газа. Подачу газа из Боруджена в другие области Ирана прекратили, на месте работают спасательные и пожарные бригады.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел в аквакомплексе Oceana Water World самого большого в Швеции парка развлечений "Лисеберг" в городе Гетеборг. В расположенных рядом офисах и отеле провели эвакуацию.

До этого по меньшей мере два человека погибли и еще почти 300 пострадали в результате взрыва и пожара на автозаправке в кенийской столице Найроби. Нескольким пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, остальных госпитализировали в больницы.

Пять человек пострадали после взрыва и пожара на складе чистящих веществ в Перу