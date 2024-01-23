Взрыв прогремел на оборонном заводе в Азербайджане в 100 км от Баку – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Взрыв произошел на заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана в Ширванском районе в 100 километрах юго-восточнее Баку. Об этом пишет азербайджанское издание Oxu.az.

Уточняется, что в результате случившегося есть пострадавшие. На место инцидента направили несколько карет скорой помощи.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на городскую прокуратуру, взрыв произошел на заводе "Араз". Предварительно, три человека пострадали.

Сообщение об инциденте поступило около 15:00 (14:00 по московскому времени). Предполагается, что причиной взрыва стал удар молотком по 120-миллиметровому минометному снаряду в одном из цехов предприятия.

Ранее взрыв и пожар произошли в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку. Изначально сообщалось о двух погибших, ранения получили более 10 человек.

После в Генеральной прокуратуре Азербайджана заявили, что погибли шесть человек. Затем стало известно, что число жертв увеличилось до семи.

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