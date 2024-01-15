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15 января, 13:24

Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва и пожара в цехе в Баку – СМИ

Фото: телеграм-канал Readovka

Два человека погибли в результате взрыва и пожара в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку, более 10 ранены. Об этом пишет местное информационное агентство АПА.

Отмечается, что сотрудники МЧС продолжают неотложные и необходимые мероприятия в связи с ликвидацией последствий взрыва. По предварительным данным, взрыв произошел в цехе по производству мебели.

Ранее в подмосковном Солнечногорске случился пожар в цехе стекловарения. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. О пострадавших информации не поступало.

До этого один человек погиб при разгерметизации резервуара с обедненным гексафторидом урана на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК). Смерть наступила в результате механического воздействия.

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