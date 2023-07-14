Один человек погиб при разгерметизации на урановом комбинате на Урале

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Жабрико

Один человек погиб при разгерметизации резервуара с обедненным гексафторидом урана на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК), сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Смерть наступила в результате механического воздействия. При этом предельно допустимая концентрация опасных веществ не превышена и находится в норме.

Ранее сообщалось, что разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом в один кубометр произошла на предприятии в свердловском Новоуральске. Персонал цеха эвакуировали.

На предприятии уточнили, что ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Радиационная обстановка в норме, опасности для жителей Новоуральска нет. Электрохимкомбинат после ЧП работает в штатном режиме.