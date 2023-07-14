Разгерметизация баллона произошла на предприятии по обогащению урана на Урале

Фото: vk.com/Уральский Электрохимический Комбинат (УЭХК)

Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом в один кубометр произошла на Уральском электрохимкомбинате (УЭХК) в свердловском Новоуральске, сообщает ТАСС.

Пострадал один человек. Персонал цеха эвакуировали, проводится санитарная обработка. На предприятии уточнили, что ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка.

Радиационная обстановка в норме, опасности для жителей Новоуральска нет. Электрохимкомбинат после ЧП работает в штатном режиме.

Ранее стало известно, что сильный взрыв был зафиксирован на химическом заводе на востоке Китайской Народной Республики в провинции Цзянси.

Инцидент произошел 1 июля, в 12:00 по пекинскому времени на объекте компании Jiangxi Qiantai New Materials ("Цзянси цяньтай нью матириалс") в городе Гуйси.

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