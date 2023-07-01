Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая – СМИ

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Сильный взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китайской Народной Республики в провинции Цзянси. Об сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным СМИ, инцидент произошел 1 июля, в 12:00 по пекинскому времени на объекте компании Jiangxi Qiantai New Materials ("Цзянси цяньтай нью матириалс") в городе Гуйси.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и пожарные. Причины взрыва выясняются. Кроме того, полиция выясняет, если ли на месте ЧП погибшие и пострадавшие. По факту происшествия ведется следствие.

Ранее сообщалось, что не менее 25 человек погибло в сгоревшем в индийском штате Махараштра автобусе. Инцидент произошел в субботу около 02:00 по местному времени, автобус направлялся из города Яватмал в Пуну. Причину возгорания пока не установили.