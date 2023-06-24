В Воронеже загорелся резервуар с топливом на нефтебазе

Фото: скриншот экрана

В Воронеже в настоящее время ведется тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе на улице Димитрова, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"В Воронеже идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе на улице Димитрова. На месте ЧП работают свыше 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по предварительным данным, нет", – отметил Гусев в своем телеграм-канале.

Режим контртеррористической операции был ранее введен в Воронежской области. Губернатор сообщил, что в рамках КТО на территории региона вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия.

Ранее сообщалось, что под Тулой загорелась пожарная часть. В МЧС уточнили, что никто не пострадал, открытое горение было ликвидировано. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

"Московский патруль": 4 машины сгорели на юго-западе Москвы