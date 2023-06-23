В Москве неизвестные подожгли ж/д оборудование на перегоне Ростокино – Владыкино

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Неизвестные подожгли железнодорожное оборудование на перегоне Ростокино – Владыкино Московской железной дороги, сообщает ТАСС.

Ночью сотрудники охранного предприятия обнаружили на перегоне посторонних лиц, которые подожгли железнодорожное оборудование. На место происшествия вызвали сотрудников полиции.

Возгорание оперативно потушили. На движении поездов инцидент не сказался. В МЖД напомнили об уголовной ответственности граждан за такие правонарушения.

17 июня на перегоне Бугрыш – Кичево Горьковской железной дороги в Удмуртии произошло возгорание железнодорожного оборудования. Представитель ГЖД подчеркнул, что возгорание не повлияло на движение транспорта. По его словам, причины произошедшего в данный момент устанавливаются.

До этого неизвестные подожгли несколько релейных шкафов на железнодорожном перегоне Варшавская – Дербеневская Павелецкого направления в Москве. Как отмечали в пресс-службе Московской железной дороги, поезда продолжили осуществлять поездки согласно расписанию.



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