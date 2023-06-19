Неизвестные подожгли релейные шкафы на Павелецком направлении МЖД в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В ночь на 19 июня неизвестные подожгли три релейных шкафа на железнодорожном перегоне Павелецкого направления в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня ночью на перегоне Варшавская – Дербеневская Павелецкого направления неизвестными лицами был совершен поджог трех релейных шкафов", – заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в данный момент поезда продолжают курсировать согласно расписанию, на месте происшествия работают ремонтные бригады.

Сотрудники экстренных служб прибыли на место ЧП в 01:57, но шкафы были вскрыты и потушены до их приезда. Об этом сообщает телеканал "360".

Площадь возгорания составила три квадратных метра, пострадавших нет. Сотрудники полиции также прибыли на место для установки всех деталей произошедшего.

Ранее сообщалось о возгорании релейного шкафа на Горьковском направлении МЖД, это произошло в ночь на 26 мая на перегоне Кусково – Карачарово.

Сотрудники правоохранительных органов рассматривали версию поджога, поскольку на месте происшествия были замечены трое подозрительных мужчин, их разыскивают. Огонь удалось потушить, площадь пожара не превышала 2 квадратных метров.

