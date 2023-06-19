Возгорание железнодорожного оборудования произошло в Удмуртии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

В субботу, 17 июня, на перегоне Бугрыш – Кичево Горьковской железной дороги (ГЖД) в Удмуртии произошло возгорание железнодорожного оборудования, произошедшее не повлияло на движение поездов, рассказал представитель ГЖД. Об этом сообщает РИА Новости.

"В 02:40 (01:40 по московскому времени. – Прим. ред.) 17 июня на перегоне Бугрыш – Кичево произошло возгорание технических обустройств, которое было оперативно ликвидировано", – сказал он.

Представитель ГЖД подчеркнул, что возгорание не повлияло на движение транспорта. По его словам, причины произошедшего в данный момент устанавливаются.

Ранее неизвестные подожгли несколько релейных шкафов на железнодорожном перегоне Варшавская – Дербеневская Павелецкого направления в Москве. Как отмечали в пресс-службе Московской железной дороги, поезда продолжили осуществлять поездки согласно расписанию.

Площадь возгорания составила три квадратных метра, пострадавших нет.



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