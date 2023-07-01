В результате возгорания автобуса в Индии погибли 25 человек

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Не менее 25 человек погибло в сгоревшем в индийском штате Махараштра автобусе. Об этом сообщает агентство Ani.

"Двадцать пять человек извлечены из автобуса. Всего в автобусе ехали 32 человека", – заявил представитель полиции.

Инцидент произошел в субботу около 02:00 по местному времени, автобус направлялся из города Яватмал в Пуну.

Причина произошедшего пока не установлена.

Ранее стало известно, что 2 июня пассажирский поезд, следовавший из индийской Калькутты в Ченнаи, столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор. После столкновения часть вагонов рухнула на соседние пути, и в них врезался другой скорый поезд. В инциденте погибли 288 человек, ранены более 900.

Число жертв железнодорожной катастрофы в Индии приблизилось к 300