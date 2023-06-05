Товарный поезд сошел с рельсов в Индии – СМИ

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Товарный поезд сошел с рельсов в индийском штате Одиша, где до этого столкнулись три состава. Об этом сообщает телеканал Times of India.

Отмечается, что несколько вагонов грузового поезда, который перевозил известняк, сошли с рельсов в районе Баргарх. Информация о пострадавших не поступала.

В пятницу, 2 июня, пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор. После столкновения часть вагонов рухнула на соседние пути, и в них врезался другой скорый поезд. По последним данным, погибли 288 человек, ранено более 900.

Владимир Путин направил президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов. Он заявил, что РФ разделяет скорбь тех, кто потерял близких, и надеется на скорейшее выздоровление пострадавших.

Число жертв железнодорожной катастрофы в Индии приблизилось к 300