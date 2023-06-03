Путин направил руководству Индии соболезнования в связи с трагедией на железной дороге

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Владимир Путин направил президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Орисса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Разделяем скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших", – заявил российский лидер.

Генеральный консул РФ в Калькутте Алексей Идамкин ранее сообщил, что данных о пострадавших при крушении поездов в Индии россиянах на данный момент нет. По его словам, выясняются обстоятельства случившегося. Он также от лица генконсульства выразил глубокие соболезнования властям штата Одиша и семьям погибших в катастрофе.

Генеральный инспектор Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Нарендра Сингх Бундела ранее сообщил, что спасательная операция на месте крушения поездов может завершиться к вечеру субботы.

По его словам, на данный момент правительство штата Орисса объявило о 238 погибших и более чем 900 раненых. Он также рассказал, что в результате крушения поездов с рельсов сошли 17 вагонов.

"Операция все еще продолжается. У Национальных сил реагирования на стихийные бедствия там девять команд – семь из Одиши и две из Западной Бенгалии. Почти все выжившие пострадавшие были отправлены в больницы, так что достаточно девяти бригад", – цитирует его РИА Новости.

В свою очередь представитель железных дорог Индии Амитабх Шарма сообщил о начале восстановительных работ на месте ЧП. На данный момент из-за аварии отменены 48 поездов, 39 перенаправлены в другую сторону и 10 задерживаются.

Столкновение поездов произошло в пятницу 2 июня около 16:50 по московскому времени неподалеку от города Баласор в Индии. В результате, по данным СМИ, погибли не менее 288 человек. Власти Индии сообщили о 238 погибших, более 900 получили ранения.

Операцию по спасению пассажиров возглавил начальник пожарной службы штата Судханшу Саранги. По его мнению, количество жертв происшествия может еще увеличиться. На месте происшествия работают более 240 сотрудников экстренных служб, и 60 машин скорой помощи.