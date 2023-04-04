Пассажирский и товарный поезда столкнулись в Нидерландах – CМИ

Фото: EPA/TAСС/RAMON VAN FLYMEN

В ночь на 4 апреля, несколько человек серьезно пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с товарным поездом в провинции Южная Голландия в Нидерландах. Об этом сообщает газета NRC Handelsblad.

Экстренные службы в настоящее время заняты помощью пострадавшим. На данный момент неясно количество жертв происшествия. Также неизвестно, что послужило причиной аварии.

В газете сообщают, что часть поезда оказалась на путях. Кроме того, на месте происшествия, по словам очевидцев, был пожар.

Движение поездов между Лейденом и Гаагой из-за аварии приостановлено.

Ранее сообщалось, что двадцать пять вагонов с пивом сошли с рельсов в американском штате Монтана. По данным правоохранителей, некоторые вагоны оказались в реке, в результате аварии никто не пострадал.

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