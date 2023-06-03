Данных о пострадавших россиянах при крушении поездов в Индии пока нет

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Данных о пострадавших при крушении поездов в Индии россиянах на данный момент нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула РФ в Калькутте Алексея Идамкина.

По его словам, выясняются обстоятельства случившегося. Он также от лица генконсульства выразил глубокие соболезнования властям штата Одиша и семьям погибших в катастрофе.

Столкновение поездов произошло в пятницу 2 июня около 16:50 по московскому времени неподалеку от города Баласор в Индии. В результате погибли не менее 288 человек, более 900 получили ранения.

Операцию по спасению пассажиров возглавил начальник пожарной службы штата Судханшу Саранги. По его мнению, количество жертв происшествия может еще увеличиться. На месте происшествия работают более 240 сотрудников экстренных служб, и 60 машин скорой помощи. По мнению спасателей, часть пассажиров все еще может находиться под сошедшими с рельсов вагонами поезда.