Число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 233 – СМИ

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Число погибших при столкновении поездов в Индии достигло 233 человек, пострадали более 850. Об этом со ссылкой на заявление властей сообщает Reuters.

Столкновение поездов произошло в пятницу 2 июня около 16:50 по московскому времени неподалеку от города Баласор в Индии.

По словам главы пожарной службы штата Одиша Судханшу Саранги, число жертв может еще вырасти.

"Есть много серьезных травм, травм головы. Очень печальный инцидент, и прогноз нехороший", – заявил он.

Исполнительный директор Индийских железных дорог Амитабх Шарма отметил, что на данный момент сложно оценить точное число жертв и пострадавших.

Операцией по спасению пассажиров руководит начальник пожарной службы штата Судханшу Саранги. В спасении граждан принимают участвуют более 240 сотрудников экстренных служб, на месте работают 60 машин скорой помощи.

Часть пассажиров все еще могут находиться под сошедшими с рельсов вагонами поезда, спасательная операция продолжается.

В пятницу, 2 июня, пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор. Часть вагонов рухнула на соседние пути, и в них врезался другой скорый поезд.