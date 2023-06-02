Число погибших в результате столкновения поездов на востоке Индии достигло 70 – СМИ

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Число погибших в результате столкновения трех железнодорожных составов на востоке Индии достигло 70. Об этом сообщает Press Trust of India со ссылкой на данные, полученные на месте ЧП.

По словам местных жителей, число погибших может приближаться к 100. По разным оценкам, в железнодорожной аварии пострадали порядка 400 человек.

По информации агентства France-Presse, более 500 человек пострадали.

"Наша главная задача сейчас – спасение (пассажиров. – Прим. ред.) и оказание медицинской помощи раненым", – сказал главный секретарь штата Одиша.

В СМИ добавили, что на место ЧП прибыл главный министр штата Одиша Навин Патнаик. В настоящее время операцию по спасению пассажиров возглавляет начальник пожарной службы штата Судханшу Саранги.

В спасении граждан участвуют более 100 сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших.

Спасатели считают, что многие пассажиры могут находиться под сошедшими с рельсов вагонами поезда. В настоящее время спасательная операция осложнена темным временем суток.

В пятницу, 2 июня, пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор. Часть вагонов оказалась на соседних путях, и в них врезался другой скорый поезд.

Позже сообщили, что в результате ЧП погибли 50 человек, не менее 350 граждан пострадали. По предварительной информации, с рельсов сошли 15 вагонов.