Число погибших при столкновении поездов в Индии выросло до 50 – CМИ

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Количество погибших при столкновении пассажирского поезда с грузовым составом в Индии выросло до 50 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Press Trust of India.

По данным СМИ, не менее 350 граждан пострадали. По предварительной информации, с рельсов сошли 15 вагонов.

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор.

Часть вагонов оказалась на соседних путях, и в них врезался другой скорый поезд.

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