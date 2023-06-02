19:12 (обновлено 02.06.2023 22:05)Происшествия
Число погибших при столкновении поездов в Индии выросло до 50 – CМИ
Фото: ТАСС/Sudipta Das
Количество погибших при столкновении пассажирского поезда с грузовым составом в Индии выросло до 50 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Press Trust of India.
По данным СМИ, не менее 350 граждан пострадали. По предварительной информации, с рельсов сошли 15 вагонов.
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор.
Часть вагонов оказалась на соседних путях, и в них врезался другой скорый поезд.
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