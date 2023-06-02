Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19:12 (обновлено 02.06.2023 22:05)

Происшествия

Число погибших при столкновении поездов в Индии выросло до 50 – CМИ

Фото: ТАСС/Sudipta Das

Количество погибших при столкновении пассажирского поезда с грузовым составом в Индии выросло до 50 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Press Trust of India.

По данным СМИ, не менее 350 граждан пострадали. По предварительной информации, с рельсов сошли 15 вагонов.

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор.

Часть вагонов оказалась на соседних путях, и в них врезался другой скорый поезд.

Новости мира: самолет ВВС Индии разбился на юго-западе страны

Читайте также

происшествияза рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика