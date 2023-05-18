В Красноярском крае сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Камарчага – Балай в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги в своем телеграм-канале.

Отмечается, что пострадавших нет, урон экологии края не был нанесен.

"18 мая, в 20:04 (16:04 по московскому времени. – Прим. ред.), на перегоне Камарчага – Балай произошел сход пяти вагонов грузового поезда. <...> Возможны задержки пассажирских поездов", – отметили в пресс-службе.

В сообщении указано, что вследствие произошедшего вероятны задержи поезда № 124, следующего от станции Красноярск до Абакан, № 347 Северобайкальск – Барнаул и № 605 Карабула – Красноярск. Будут наблюдаться задержки в направлении Снежница – Красноярск – Заозерная.

"Причины происшествия выясняет специальная комиссия Красноярской железной дороги", – уточнили в пресс-службе.

К месту были направлены восстановительные поезда со станций Красноярск и Саянская.

Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

Ранее в Брянской области грузовой поезд из-за подрыва в Унечском районе сошел с рельс. Локомотив перевозил топливо и строительные материалы.

Позже поезд загорелся, вследствие ЧП никто не пострадал, а возгорание было ликвидировано. Отмечалось, что локомотив должен был следовать по маршруту Гомель – Брянск.

