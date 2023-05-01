Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:57

Происшествия

Пожар на месте схода поезда в Брянской области потушили

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Пожар на месте схода грузового поезда на участке Брянск – Унеча в Брянской области удалось полностью потушить. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале РЖД.

"В 12:30 пожар ликвидирован. На месте работают три восстановительных поезда и ремонтные бригады железнодорожников", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия направлены экологическая лаборатория МЖД и бригада "Экоспас" для контроля за экологической обстановкой в зоне ЧП. Работу по ликвидации последствий инцидента контролирует специальный оперштаб.

Ранее в понедельник в Унечском районе Брянской области неизвестные подорвали железнодорожные пути. Это привело к сходу с рельсов грузового поезда, перевозившего топливо и стройматериалы.

В результате падения цистерн с топливом произошел пожар. Для ликвидации возгорания на место ЧП прибыли пожарные расчеты. Согласно предварительной информации, никто не пострадал.

Поезд сошел с рельсов в Брянской области

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика