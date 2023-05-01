13:57Происшествия
Пожар на месте схода поезда в Брянской области потушили
Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"
Пожар на месте схода грузового поезда на участке Брянск – Унеча в Брянской области удалось полностью потушить. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале РЖД.
"В 12:30 пожар ликвидирован. На месте работают три восстановительных поезда и ремонтные бригады железнодорожников", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия направлены экологическая лаборатория МЖД и бригада "Экоспас" для контроля за экологической обстановкой в зоне ЧП. Работу по ликвидации последствий инцидента контролирует специальный оперштаб.
Ранее в понедельник в Унечском районе Брянской области неизвестные подорвали железнодорожные пути. Это привело к сходу с рельсов грузового поезда, перевозившего топливо и стройматериалы.
В результате падения цистерн с топливом произошел пожар. Для ликвидации возгорания на место ЧП прибыли пожарные расчеты. Согласно предварительной информации, никто не пострадал.
Поезд сошел с рельсов в Брянской области
Читайте также