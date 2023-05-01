Губернатор заявил, что после подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти возбудили уголовное дело

Фото: телеграм-канал "Александр ДроZденко"

После подрыва опоры ЛЭП в Ленинградской области возбудили уголовное дело, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

"По факту подрыва опоры ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Следственной службой УФСБ России по СПб и ЛО возбуждено уголовное дело по статьям 281 ("Диверсия"), 222.1 ("Незаконный оборот взрывных устройств") Уголовного кодекса Российской Федерации", – отметил губернатор.

Дрозденко уточнил, что на месте инцидента работают следователи ФСБ. Вместе с экспертами они детально осматривают место происшествия. Кроме того, оперативные службы ФСБ и МВД при координации региональной прокуратуры проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению преступников.

Ранее Дрозденко сообщил, что неизвестные подорвали опору линии электропередач на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области в 00:01 1 мая.

Он также сообщил, что специалисты ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП. Взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывчатым предметом. Сейчас эксперты обследуют другие опоры поврежденной ЛЭП.



Опору ЛЭП подорвали в Ленинградской области