Губернатор сообщил о подрыве опоры ЛЭП в Ленинградской области

Фото: телеграм-канал "Александр ДроZденко"

Неизвестные подорвали опору линии электропередач на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области в 00:01 1 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено, сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме", – отметил губернатор.

По его словам, на месте происшествия работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры. Кроме того, Дрозденко попросил жителей Ленинградской области быть бдительными, сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и предметах.

Позже губернатор добавил, что специалисты ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП. Взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывчатым предметом. Сейчас эксперты обследуют другие опоры поврежденной ЛЭП.

Ранее сообщалось, что в селе Курасовка Белгородской области мужчина погиб от разрыва снаряда времен Великой Отечественной войны при его распиливании во дворе собственного дома.

Губернатор призвал глав районов продолжить разъяснительную работу с жителями, особенно среди детей. По его словам, все оперативные службы уже прибыли на место происшествия и проводят следственные мероприятия.

