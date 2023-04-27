Мужчина погиб при распиливании снаряда ВОВ в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В селе Курасовка Белгородской области мужчина погиб от разрыва снаряда времен Великой Отечественной войны при его распиливании во дворе собственного дома. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Если человек не бережет себя и пренебрегает собственной безопасностью, безопасностью близких, беря в руки незнакомые предметы, и, начиная их распиливать, теряет руки, ноги, гибнет – так не должно быть!" – написал Гладков.

Губернатор призвал глав районов продолжить разъяснительную работу с жителями, особенно среди детей. По его словам, все оперативные службы уже прибыли на место происшествия и проводят следственные мероприятия.

Ранее под Белгородом двое 17-летних подростков подорвались на снаряде времен ВОВ во время уборки мусора в огороде. Тогда молодые люди также распилили снаряд, в результате чего он сдетонировал. Как сообщил Гладков, один из парней отделался легкой контузией, второй – получил осколочные ранения обеих ног и левой руки.