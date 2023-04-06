Власти Севастополя предупредили о подрыве боеприпасов времен ВОВ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Жителей Севастополя предупредили о подрыве боеприпасов и немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

"Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 16:00 и до 18:00 будут производить плановое уничтожение большого количества боеприпасов времен ВОВ, в том числе и немецкой авиационной бомбы SD-250", – рассказал Развожаев.

Глава региона отметил, что боеприпасы были найдены 6 апреля в районе улицы Ерошенко. Он подчеркнул, что горожанам не стоит беспокоиться из-за звуков взрывов, так как в городе спокойно.

30 марта этого года губернатор Севастополя также предупреждал граждан о громких звуках, которые они услышат из-за взрывов боеприпасов. Тогда сотрудники МЧС на полигоне уничтожили больше количество обнаруженных снарядов периода ВОВ.



В Крыму уничтожили немецкую авиабомбу времен ВОВ

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