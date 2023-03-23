Власти Евпатории объяснили звуки взрывов плановыми учениями

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

В Евпатории звуки взрывов, которые слышали местные жители, объяснили учениями силовых структур. Об этом глава городской администрации Елена Демидова сообщила в своем телеграм-канале, призвав граждан не поддаваться панике.

"Звуки взрывов, которые слышны в городе, – плановые учения силовых структур", – говорится в ее публикации.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал, с чем связаны громкие звуки, о которых сообщили жители города. По его словам, у военных проводилась тренировка артиллерийских расчетов. Обстановка в городе спокойная, заверил он.



Сотрудники ФСБ задержали наводчиков спецслужб Украины в Севастополе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!