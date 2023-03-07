10:26Регионы
Губернатор Севастополя опроверг информацию о взрывах в районе аэродрома Бельбек
Фото: kremlin.ru
Информация о взрывах в районе аэродрома Бельбек в Севастополе не соответствует действительности. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.
"На внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов. В городе все спокойно", – написал он.
17 февраля Развожаев сообщил о бытовом возгорании на списанном корабле в бухте у города. По словам губернатора, огонь оперативно ликвидировали прибывшие на место сотрудники противопожарной службы Черноморского флота и специалисты МЧС.
В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, пожар произошел из-за перенагрузки проводки.
В тот же день Развожаев рассказал, что ПВО Севастополя сбили БПЛА у Балаклавской ТЭС. Объект не получил повреждений, подчеркнул губернатор.
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