Губернатор Севастополя опроверг информацию о взрывах в районе аэродрома Бельбек

Фото: kremlin.ru

Информация о взрывах в районе аэродрома Бельбек в Севастополе не соответствует действительности. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

"На внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов. В городе все спокойно", – написал он.

17 февраля Развожаев сообщил о бытовом возгорании на списанном корабле в бухте у города. По словам губернатора, огонь оперативно ликвидировали прибывшие на место сотрудники противопожарной службы Черноморского флота и специалисты МЧС.

В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, пожар произошел из-за перенагрузки проводки.

В тот же день Развожаев рассказал, что ПВО Севастополя сбили БПЛА у Балаклавской ТЭС. Объект не получил повреждений, подчеркнул губернатор.

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