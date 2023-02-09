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15:05

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Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе тренировкой артиллерийских расчетов

Фото: Минобороны РФ

Глава Севастополя Михаил Развожаев объяснил, с чем связаны громкие звуки, о которых сообщили жители города. Об этом он рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Вижу ваши сообщения насчет громких звуков. У наших военных сегодня тренировка артиллерийских расчетов. В городе все спокойно", – говорится в его публикации.

Ранее губернатор рассказал, что число сбитых в Севастополе беспилотных летательных аппаратов увеличилось до десяти. Он подчеркнул, что никакие объекты в результате атаки не пострадали.

До этого на территории Севастополя проходила тренировка расчетов комплексов противовоздушной обороны. Развожаев призывал местных жителей не волноваться из-за громких звуков.

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