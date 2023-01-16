Число сбитых в Севастополе БПЛА увеличилось до десяти

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Количество сбитых беспилотных летательных аппаратов после атаки на Севастополь увеличилось до десяти. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

По его словам, на данный момент в городе все спокойно. Он подчеркнул, что никакие объекты в результате атаки не пострадали.

"Итог сегодняшней вражеской атаки на Севастополь: ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем", – заявил он.

До этого Развожаев рассказал о трех беспилотниках, которые сбили российские средства ПВО над морем в Севастополе. Кроме того, в ночь на 16 января ВС РФ в Севастопольской бухте сбили еще один БПЛА.

После же губернатор поделился, что число нейтрализованных беспилотников ВСУ возросло до семи.

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