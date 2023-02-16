Два украинских беспилотника были сбиты над морем в Севастополе

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Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил об очередной атаке украинских беспилотников. Два БПЛА были сбиты над морем. Об этом губернатор рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Сбиты два беспилотных летательных аппарата над морем. Наши силы и средства противовоздушной обороны продолжают отбивать атаку", – говорится в его публикации.

Развожаев призвал местных жителей не поддаваться панике.

Ранее в Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности на неограниченный срок.

До этого губернатор сообщил, что число сбитых в Севастополе беспилотников увеличилось до десяти. Он подчеркнул, что никакие объекты в результате атаки не пострадали.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ПВО сбила два украинских беспилотника-камикадзе над Бердянском

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