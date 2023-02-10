Высокий уровень террористической опасности в Севастополе продлен на неограниченный срок

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В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности на неограниченный срок. Об этом сообщается на сайте правительства города.

"Решением председателя антитеррористической комиссии в Севастополе, губернатора Севастополя, установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности на территории города Севастополя с 18:00 10 февраля 2023 года. Срок действия установленного уровня террористической опасности неограничен", – говорится в сообщении.

В Севастополе объявили повышенный уровень террористической опасности 31 июля 2022 года. Эту меру ввели после того, как во двор штаба Черноморского флота прилетел беспилотник Вооруженных сил Украины. В результате атаки ранения получили пять сотрудников штаба.

Накануне высокий уровень террористической опасности бессрочно продлили в Белгородской области. Глава региона отметил, что ограничительные меры можно будет снять, как только обстановка улучшится.

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