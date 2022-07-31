Праздничные мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе перенесены из-за атаки ВСУ – губернатор

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Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это – беспилотник, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Он добавил, что пять сотрудников Штаба флота ранены, погибших нет.

"Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома", - написал губернатор.

Ранее ФСБ России сообщила о срыве курируемой НАТО операции украинской военной разведки по угону самолетов ВКС России. Отмечалось, что российских летчиков пытались завербовать, обещая им деньги и гражданство в ЕС. Взамен их просили доставить самолеты ВС РФ на подконтрольные ВСУ аэродромы.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.