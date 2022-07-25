ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону самолетов ВКС РФ

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Фото: depositphotos/Grigorenko
ФСБ РФ сорвала курируемую НАТО операцию украинской военной разведки по угону самолетов ВКС России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
"Вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России", – заявили в ФСБ.
Там пояснили, что украинские разведчики пытались завербовать российских летчиков, обещая им деньги и гражданство одно из стран ЕС. Взамен они просили доставить самолеты ВС РФ на подконтрольные ВСУ аэродромы.
Отмечается, что в настоящее время все участники операции и связанные с ними лица установлены.
Ранее в ФСБ рассказали, что украинские националисты, в том числе те, которые участвовали в боевых действиях, пытаются проникнуть на территорию России под видом беженцев. С конца февраля по конец мая российские правоохранители выявили на границе порядка 250 таких лиц.
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