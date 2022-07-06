В отношении жителя Евпатории возбудили дело после угроз в адрес ВС РФ

Фото: depositphotos/Grigorenko

Крымское УФСБ пресекло деятельность подозреваемого в распространении угроз в интернете в адрес военных РФ жителя Евпатории. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, сообщает ТАСС.

"Установлено, что житель Евпатории размещал в групповом чате одного из мессенджеров видеоматериалы, содержащие угрозы расправы над военнослужащими Вооруженных сил РФ, участвующими в специальной военной операции на Украине, после чего публично призывал к убийству группы лиц, выделенной по национальному признаку", – отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя по подозрению в распространении в Сети украинских националистических лозунгов и призывов к насилию.

В ФСБ отметили, что мужчина совершил данные действия под влиянием пропаганды с украинских телеканалов. Отмечается, что он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

