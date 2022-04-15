В Калужской области задержаны исламисты, один из которых планировал теракт

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Федеральная служба безопасности РФ задержала в Калужской области четверых участников террористической ячейки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), один из которых вел подготовку к теракту, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

"Федеральной службой безопасности на территории Калужской области вскрыта и пресечена деятельность четырех членов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", – отмечается в сообщении.

В спецслужбе уточнили, что один из участников запрещенной в РФ ячейки по указанию иностранных эмиссаров МТО планировал осуществление теракта на военных объектах региона.

Ранее готовившего теракт на транспортном объекте задержали в Ставропольском крае. Он также принадлежал запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". По информации спецслужбы, задержанный планировал взорвать железнодорожный вокзал.

