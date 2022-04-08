В Ялте задержали хакера, причастного к атакам на информационные ресурсы РФ

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

В Ялте задержали хакера, подозреваемого в атаках на российские информационные ресурсы по заданию украинских кураторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным правоохранителей, мужчина в корыстных целях вступил в украинское интернет-сообщество, которое занимается организацией кибератак на информресурсы РФ. Будучи системным администратором одной из ялтинских компаний, он установил на своем рабочем компьютере вредоносное ПО, с помощью которого по заданиям кураторов блокировал отдельные интернет-ресурсы, осуществлял хакерские атаки на сайты СМИ и банков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 273 УК РФ. По этой статье виновнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Накануне в Крыму сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования. Было установлено, что подозреваемый обеспечивал батальон обмундированием, продуктами, а также материальными ресурсами.

