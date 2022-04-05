Двое мужчин с нацистской атрибутикой и литературой задержаны в Севастополе

Фото: МВД России

Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ задержали в Севастополе двоих мужчин. Их подозревают в умышленном повреждении имущества граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

"В ходе обысков по адресам их проживания изъяты предполагаемые орудия преступления – ножи, а также фотографии, литература и атрибутика нацистского толка", – пояснила она.

В телефоне одного из задержанных был обнаружен чат националистического батальона "Азов". Второй задержанный ранее был судим за уклонение от призыва на срочную службу. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").

Ранее ФСБ задержала в 23 регионах России 60 сторонников украинской неонацистской группировки "М.К.У.", созданной под контролем киевских спецслужб для совершения терактов, массовых убийств и экстремистских преступлений в РФ. У них изъяли охотничье оружие и боеприпасы без лицензии, самодельное огнестрельное и холодное оружие, средства связи, содержащие переписку с гражданином Украины Егором Красновым, создавшим группировку, фото- и видеозаписи акций прямого действия, инструкции по их проведению и вербовке.