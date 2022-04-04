В Крыму задержали хранившего взрывные устройства сторонника украинских неонацистов

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

В Крыму задержали сторонника украинских неонацистов, который причастен к хранению взрывных устройств и взрывчатых веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Крыму и Севастополю.

Мужчина 1982 года рождения хранил самодельное взрывное устройство с зарядом более 500 граммов в Алуште.

"У задержанного также обнаружены пистолет, тротил, порох, а также иные предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности", – говорится в сообщении.

Ранее правоохранители задержали в Крыму россиянина, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Мужчина 1971 года служил в ДНР, а в последнее время проживал в Крыму. В марте 2022 года он был задержан УФСБ при попытке выехать на территорию Украины с целью организации контактов, способных нанести ущерб безопасности России.